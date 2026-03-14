Soirée jeux Rue Lafon Isore Villandraut
Soirée jeux Rue Lafon Isore Villandraut jeudi 26 mars 2026.
Soirée jeux
Rue Lafon Isore Château de Villandraut Villandraut Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26
Jeux de société, jeux en bois, atelier construction, déguisements, etc.
A 20h, grand jeu à rôle caché surprise …
Buvette sur place
Amenez vos pique-niques .
Rue Lafon Isore Château de Villandraut Villandraut 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine assoetudiantsgal@gmail.com
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English : Soirée jeux
L’événement Soirée jeux Villandraut a été mis à jour le 2026-03-10 par La Gironde du Sud