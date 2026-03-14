Soirée jeux Rue Lafon Isore Villandraut

Soirée jeux

Rue Lafon Isore Château de Villandraut Villandraut Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Jeux de société, jeux en bois, atelier construction, déguisements, etc.

A 20h, grand jeu à rôle caché surprise …

Buvette sur place

Amenez vos pique-niques .

Rue Lafon Isore Château de Villandraut Villandraut 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine assoetudiantsgal@gmail.com

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English : Soirée jeux

L’événement Soirée jeux Villandraut a été mis à jour le 2026-03-10 par La Gironde du Sud