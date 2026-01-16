Soirée Jeux Villefranche-de-Rouergue
Soirée Jeux Villefranche-de-Rouergue vendredi 30 janvier 2026.
Soirée Jeux
19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-01-30
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-01-30 2026-02-27 2026-03-27 2026-04-24 2026-05-29 2026-06-26
Vous aimez jouer ? Découvrir de nouveaux jeux et concepts ?
Venez partager des temps de jeux de société avec notre ludothécaire.
A partir de 8 ans animation ouverte à tous (abonnés ou non).
.
19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 59 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Do you like to play? Discover new games and concepts?
Come and play board games with our librarian.
Ages 8 and up open to all (subscribers or not).
L’événement Soirée Jeux Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-01-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)