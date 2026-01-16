Soirée Jeux Villefranche-de-Rouergue

Soirée Jeux

19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Gratuit

Début : Vendredi 2026-01-30

fin : 2026-06-26

2026-01-30 2026-02-27 2026-03-27 2026-04-24 2026-05-29 2026-06-26

Vous aimez jouer ? Découvrir de nouveaux jeux et concepts ?

Venez partager des temps de jeux de société avec notre ludothécaire.

A partir de 8 ans animation ouverte à tous (abonnés ou non).

19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 59 45

English :

Do you like to play? Discover new games and concepts?

Come and play board games with our librarian.

Ages 8 and up open to all (subscribers or not).

