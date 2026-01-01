Soirée jeux Villeneuve-la-Comtesse Salle des Fêtes Villeneuve-la-Comtesse

Soirée jeux Villeneuve-la-Comtesse

Salle des Fêtes 3 grande Allée Villeneuve-la-Comtesse Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 20:00:00

fin : 2026-01-31 23:59:00

Date(s) :

2026-01-31

Soirée jeux pour tous, gratuite, de 20h à minuit. Découvrez de nombreux jeux de société, des jeux géants, de quoi jouer en famille ou entre amis.

Salle des Fêtes 3 grande Allée Villeneuve-la-Comtesse 17330 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 37 14 ludotheque@valsdesaintonge.fr

English :

Free games evening for all, from 8pm to midnight. Discover a wide range of board games, giant games, and plenty to play with family and friends.

L’événement Soirée jeux Villeneuve-la-Comtesse Villeneuve-la-Comtesse a été mis à jour le 2026-01-06 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme