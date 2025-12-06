Soirée Jeux La Bib Villeneuve-sur-Lot

Soirée Jeux

La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Au programme des jeux de la Bib ou un jeu perso que vous voudrez partager et bien sûr de quoi discuter autour de snacks !

A partir de 13 ans, sur inscription.

Au programme des jeux de la Bib ou un jeu perso que vous voudrez partager et bien sûr de quoi discuter autour de snacks !

A partir de 13 ans, sur inscription. .

La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 02

English : Soirée Jeux

On the program: games from the Bib or a personal game you’d like to share, and of course plenty of snacks and conversation!

Ages 13 and up, registration required.

L’événement Soirée Jeux Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2025-12-04 par OT Villeneuve Vallée du Lot