Soirée Jeux La Bib Villeneuve-sur-Lot
Soirée Jeux La Bib Villeneuve-sur-Lot vendredi 12 décembre 2025.
Soirée Jeux
La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Au programme des jeux de la Bib ou un jeu perso que vous voudrez partager et bien sûr de quoi discuter autour de snacks !
A partir de 13 ans, sur inscription.
La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 02
English : Soirée Jeux
On the program: games from the Bib or a personal game you’d like to share, and of course plenty of snacks and conversation!
Ages 13 and up, registration required.
L’événement Soirée Jeux Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2025-12-04 par OT Villeneuve Vallée du Lot