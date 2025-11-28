Soirée Jeux, Vin et Terroir Parnay

Soirée Jeux, Vin et Terroir

22 route de Saumur Parnay Maine-et-Loire

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 19:00:00

fin : 2026-02-20 22:00:00

Date(s) :

2025-11-28 2025-12-12 2026-01-23 2026-02-20 2026-03-27

Plongez dans l’univers convivial d’une soirée ludique où le vin et les jeux se rencontrent dans une ambiance de compétition et découverte !

Dans une ambiance conviviale et animée, affrontez les autres participants à travers des défis ludiques, des épreuves œnologiques mêlant stratégie, dégustation, culture et créativité.

Chaque jeu met à l’épreuve vos connaissances du vin et votre esprit d’équipe ! Une expérience idéale pour les connaisseurs comme pour ceux qui découvrent l’univers du vin.

Au programme

– Les 28 novembre 2025 et 23 janvier 2026 oenolympiades Jeux de cartes revisités, des classiques adaptés à la thématique du vin pour allier réflexion et amusement.

– Les 12 décembre 2025 et 20 février 2026 soirée Quiz et Vin affrontez les autres participants autour d’une expérience façon plateau télé, dédiée à l’univers du vin — entre culture, dégustation et anecdotes savoureuses.

– Le 27 mars 2026 soirée d’enquête au Domaine une mystérieuse affaire secoue le domaine, à vous de tirer cette histoire au clair ! En équipe, analysez les indices et résolvez l’enquête.

Au cours de chaque soirée

– Profitez d’une dégustation commentée de quatre cuvées du Château de Parnay accompagnée de planches apéritives.

– Une récompense attend les gagnants du jour pour célébrer leur victoire.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 28 novembre 2025 de 19h à 22h.

Vendredi 12 décembre 2025 de 19h à 22h.

Vendredi 23 janvier 2026 de 19h à 22h.

Vendredi 20 février 2026 de 19h à 22h.

Vendredi 27 mars 2026 de 19h à 22h. .

22 route de Saumur Parnay 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 38 84 85 contact@chateaudeparnay.fr

English :

Dive into the friendly world of a fun evening where wine and games meet in an atmosphere of competition and discovery!

German :

Tauchen Sie ein in die gesellige Welt eines spielerischen Abends, an dem Wein und Spiele in einer Atmosphäre des Wettbewerbs und der Entdeckung aufeinandertreffen!

Italiano :

Tuffatevi nel mondo amichevole di una serata divertente in cui vino e giochi si incontrano in un’atmosfera di competizione e scoperta!

Espanol :

Sumérjase en el simpático mundo de una divertida velada en la que el vino y los juegos se dan cita en un ambiente de competición y descubrimiento

L’événement Soirée Jeux, Vin et Terroir Parnay a été mis à jour le 2025-11-14 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME