Soirée Joan Mitchell palais idéal du facteur Cheval Hauterives
Soirée Joan Mitchell palais idéal du facteur Cheval Hauterives vendredi 26 septembre 2025.
Soirée Joan Mitchell
palais idéal du facteur Cheval 8, rue du Palais Hauterives Drôme
Début : 2025-09-26
fin : 2025-09-26
2025-09-26
Projection du film Joan Mitchell, une femme dans l’abstraction de Stéphane Ghez.
palais idéal du facteur Cheval 8, rue du Palais Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 68 81 19 contact@facteurcheval.com
English :
Screening of Stéphane Ghez?s film Joan Mitchell, une femme dans l?abstraction.
German :
Vorführung des Films Joan Mitchell, eine Frau in der Abstraktion von Stéphane Ghez.
Italiano :
Proiezione del film Joan Mitchell, una donna in astrazione di Stéphane Ghez.
Espanol :
Proyección de la película Joan Mitchell, una mujer en la abstracción, de Stéphane Ghez.
