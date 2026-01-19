SOIRÉE JOUEUSES et JOUEURS Nogent-le-Rotrou
SOIRÉE JOUEUSES et JOUEURS Nogent-le-Rotrou vendredi 6 février 2026.
SOIRÉE JOUEUSES et JOUEURS
26 rue Marin Dubuard Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 20:00:00
fin : 2026-02-06
Date(s) :
2026-02-06
SOIRÉE JOUEUSES & JOUEURS
Plutôt jeux de stratégie, d’ambiance ou de prise de risques ?
La Ludo’Perche vous propose une soirée jeux dans une ambiance conviviale. Venez faire chauffer vos neurones en douceur en ce début d’année !
NB rdv mensuel
SOIRÉE JOUEUSES & JOUEURS
Plutôt jeux de stratégie, d’ambiance ou de prise de risques ?
La Ludo’Perche vous propose une soirée jeux dans une ambiance conviviale. Venez faire chauffer vos neurones en douceur en ce début d’année !
NB rdv mensuel
Gratuit I Buvette & friandises sur place
Informations au 09 52 32 07 35 ou 06 22 10 93 68 .
26 rue Marin Dubuard Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 76 16
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
PLAYERS’ EVENING?
Do you prefer strategy games, atmospheric games or risk-taking games?
Ludo’Perche offers you an evening of games in a friendly atmosphere. Come and gently warm up your neurons at the start of the new year!
NB monthly event
L’événement SOIRÉE JOUEUSES et JOUEURS Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-01-19 par OTs DU PERCHE