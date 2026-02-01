SOIRÉE JOUEUSES & JOUEURS Nogent-le-Rotrou

SOIRÉE JOUEUSES & JOUEURS

26 rue Marin Dubuard Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Gratuit

Début : 2026-02-13 20:00:00

fin : 2026-03-13

2026-02-13

Plutôt jeux de stratégie, d’ambiance ou de prise de risques ?

La Ludo’Perche vous propose une soirée jeux dans une ambiance conviviale. Venez faire chauffer vos neurones en douceur en ce début d’année !

NB rdv mensuel

Gratuit I Buvette & friandises sur place

Informations au 09 52 32 07 35 ou 06 22 10 93 68 .

26 rue Marin Dubuard Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 76 16

PLAYERS’ EVENING?

Do you prefer strategy games, atmospheric games or risk-taking games?

Ludo’Perche offers you an evening of games in a friendly atmosphere. Come and gently warm up your neurons at the start of the new year!

NB monthly event

