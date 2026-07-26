Soirée journée internationale de la bière L’Esbariade Boumourt
samedi 1 août 2026 · L'Esbariade · Boumourt
Informations pratiques
Boumourt
Soirée journée internationale de la bière
L’Esbariade 62 Chemin Pagnou Boumourt Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
18h Visite des installations avec explications
20h Repas avec les produits des producteurs de la ginguette fermière. Le repas sera accompagné d’un concert du groupe pop Smile and Co . .
L’Esbariade 62 Chemin Pagnou Boumourt 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 89 37 68 contact@lesbariade.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée journée internationale de la bière
L’événement Soirée journée internationale de la bière Boumourt a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Coeur de Béarn