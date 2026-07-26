Soirée journée internationale de la bière L’Esbariade Boumourt

Informations pratiques

Boumourt

Soirée journée internationale de la bière

L’Esbariade 62 Chemin Pagnou Boumourt Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 18:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

18h Visite des installations avec explications

20h Repas avec les produits des producteurs de la ginguette fermière. Le repas sera accompagné d’un concert du groupe pop Smile and Co . .

L’Esbariade 62 Chemin Pagnou Boumourt 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 89 37 68 contact@lesbariade.fr

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English : Soirée journée internationale de la bière

L’événement Soirée journée internationale de la bière Boumourt a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Coeur de Béarn