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AGENDA · Boumourt

Soirée journée internationale de la bière L’Esbariade Boumourt

samedi 1 août 2026 · L'Esbariade · Boumourt

Soirée journée internationale de la bière L’Esbariade Boumourt

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
L'Esbariade
Adresse
62 Chemin Pagnou
Ville
64370 Boumourt
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Boumourt

Soirée journée internationale de la bière

L’Esbariade 62 Chemin Pagnou Boumourt Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

18h Visite des installations avec explications
20h Repas avec les produits des producteurs de la ginguette fermière. Le repas sera accompagné d’un concert du groupe pop Smile and Co .   .

L’Esbariade 62 Chemin Pagnou Boumourt 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 89 37 68  contact@lesbariade.fr

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English : Soirée journée internationale de la bière

L’événement Soirée journée internationale de la bière Boumourt a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Coeur de Béarn