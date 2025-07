SOIREE J’T’ENSERUNE Nissan-lez-Enserune

SOIREE J’T’ENSERUNE Nissan-lez-Enserune samedi 26 juillet 2025.

SOIREE J’T’ENSERUNE

7 Rue du Square Nissan-lez-Enserune Hérault

Début : 2025-07-26

fin : 2025-07-26

2025-07-26

Venez déguster un verre, savourer de délicieux produits locaux, et laissez-vous porter par l’ ambiance musicale de DJ Lybélu!

Réservation au plus tard le lundi 21 juillet inclus.

A partir de 19h

Lors de votre arrivée, pour 5€ il vous sera remis un verre servi avec le vin de votre choix parmi 3 proposés.

Sur réservation obligatoire seront proposés

– des plateaux de tapas (20€ / personne)

– des assiettes d’huitres 6 pièces (7€), 12 pièces (13€) ou un plateau de 20 huitres à partager (20€)

Également disponibles sur place: chips, gâteaux apéritifs, olives, bières Kisswing et Apéritifs La Domi . Vous pourrez terminer sur une touche rafraichissante et sucrée avec une glace Antolin au choix (5€ la part équivalant à deux boules) .

7 Rue du Square Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie +33 4 67 39 45 04 contact@cardinelles.com

English :

Come and enjoy a drink, savour delicious local produce, and let DJ Lybélu’s music take you away!

German :

Genießen Sie ein Getränk, köstliche lokale Produkte und die Musik von DJ Lybélu!

Italiano :

Venite a gustare un drink e alcuni deliziosi prodotti locali, mentre il DJ Lybélu crea l’atmosfera!

Espanol :

Venga a tomar una copa, saboree deliciosos productos locales y déjese llevar por la música de DJ Lybélu

