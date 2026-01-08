Soirée juke box Restaurant Relais des Bastides Saint-Pastour

Soirée juke box

Restaurant Relais des Bastides Place de la Mairie Saint-Pastour Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

Soirée juke box, stop ou encore. Spéciale battle Beatles vs Rolling Stones. C’est vous qui faites la programmation ! Venez tester votre fanitude.

Happy hour entre 18h à 19h, petite restauration.

Restaurant Relais des Bastides Place de la Mairie Saint-Pastour 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 29 80

English : Soirée juke box

Juke box evening, stop or encore. Special Beatles vs Rolling Stones battle. You make the program! Come and test your fanship.

Happy hour from 6pm to 7pm, light refreshments.

