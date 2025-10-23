Soirée Just Dance Bar le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon
Soirée Just Dance Bar le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon jeudi 23 octobre 2025.
Soirée Just Dance Bar le Chifoumi
Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Début : 2025-10-23 19:30:00
fin : 2025-10-23 23:00:00
2025-10-23
Venez fêter les 5 ans du bar à jeu le Chifoumi
Venez danser et jouer au jeu Just Dance ! .
Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 58 79 41
English :
Celebrate 5 years of the Chifoumi game bar
German :
Feiern Sie das 5-jährige Bestehen der Spielbar Chifoumi
Italiano :
Venite a festeggiare il 5° anniversario del Chifoumi games bar
Espanol :
Ven a celebrar el 5º aniversario del bar de juegos Chifoumi
L’événement Soirée Just Dance Bar le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-10-10 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis