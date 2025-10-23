Soirée Just Dance Bar le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon

Soirée Just Dance Bar le Chifoumi

Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Début : 2025-10-23 19:30:00

fin : 2025-10-23 23:00:00

2025-10-23

Venez fêter les 5 ans du bar à jeu le Chifoumi

Venez danser et jouer au jeu Just Dance ! .

Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 58 79 41

English :

Celebrate 5 years of the Chifoumi game bar

German :

Feiern Sie das 5-jährige Bestehen der Spielbar Chifoumi

Italiano :

Venite a festeggiare il 5° anniversario del Chifoumi games bar

Espanol :

Ven a celebrar el 5º aniversario del bar de juegos Chifoumi

