Soirée K-pop Demon Hunter Gisors
Soirée K-pop Demon Hunter Gisors samedi 24 janvier 2026.
Soirée K-pop Demon Hunter
4 Rue Denis Papin Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 19:30:00
fin : 2026-01-24 22:00:00
Date(s) :
2026-01-24
Venez chanter pour chasser les démons. .
4 Rue Denis Papin Gisors 27140 Eure Normandie +33 6 32 73 90 64 mouvkids27@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée K-pop Demon Hunter
L’événement Soirée K-pop Demon Hunter Gisors a été mis à jour le 2025-12-30 par Vexin Normand Tourisme