Soirée K-pop Demon Hunter

4 Rue Denis Papin Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 19:30:00

fin : 2026-01-24 22:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Venez chanter pour chasser les démons. .

4 Rue Denis Papin Gisors 27140 Eure Normandie +33 6 32 73 90 64 mouvkids27@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée K-pop Demon Hunter

L’événement Soirée K-pop Demon Hunter Gisors a été mis à jour le 2025-12-30 par Vexin Normand Tourisme