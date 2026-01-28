Soirée Kabaret Salle André Bourliaud Saint-Sulpice-le-Guérétois
Soirée Kabaret Salle André Bourliaud Saint-Sulpice-le-Guérétois vendredi 13 février 2026.
Soirée Kabaret
Salle André Bourliaud Place des Lavandières Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
Le Comité de Jumelage de Saint-Sulpice le Guérétois Torreano organise sa soirée Kabaret Jordan et Alexis .
Ce spectacle de transformistes toujours exceptionnel de qualité et haut en couleurs vous émerveillera par son ambiance festive et emplie de paillettes !!
Show, humour, émotions, rires… toute une soirée sous le signe de la bonne humeur !! .
Salle André Bourliaud Place des Lavandières Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 59 77 78
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée Kabaret Saint-Sulpice-le-Guérétois a été mis à jour le 2026-01-26 par OT Grand Guéret