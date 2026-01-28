Soirée Kabaret Salle André Bourliaud Saint-Sulpice-le-Guérétois

Soirée Kabaret

Salle André Bourliaud Place des Lavandières Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

2026-02-13

Le Comité de Jumelage de Saint-Sulpice le Guérétois Torreano organise sa soirée Kabaret Jordan et Alexis .

Ce spectacle de transformistes toujours exceptionnel de qualité et haut en couleurs vous émerveillera par son ambiance festive et emplie de paillettes !!

Show, humour, émotions, rires… toute une soirée sous le signe de la bonne humeur !! .

Salle André Bourliaud Place des Lavandières Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 59 77 78

