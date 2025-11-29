Soirée kabyle-bretonne, les cultures se mélangent dans un repas-concert Maison de Quartier de Villejean Rennes Samedi 29 novembre, 19h30 Ille-et-Vilaine

Les associations Diwan Bro Roazhon et Amazigh breizh s’associent pour vous convier à une soirée festive, où se rencontrent la culture bretonne et la culture kabyle

La soirée commence dès 19h00 et se compose d’un diner (couscous kabyle et far breton) et de plusieurs représentations musicales aux couleurs bretonnes et kabyles.

Les convives sont invités à prendre leur repas au cours d’un des deux services de 19h15 et 20h30.

Une salle de spectacle attenante à la salle de repas permettra aux hôtes ayant diné ou attendant leur service d’assister à la représentation du duo de chanteurs bretons **Cornée & Lange** tout au long du début de soirée.

La soirée se poursuit avec le concert de **Ayen (MassK et Aurélien Danielo)** à 21h30, groupe qui vous fera voyager en terre kabyle.

Et pour terminer en douceur, retour en Bretagne à partir de 22h45, avec le duo de chanteuses **Anouk et Maëla**.

Payant. Inscription avant le mardi 25 novembre.

Contact : [communication@diwanbroroazhon.bzh](mailto:communication@diwanbroroazhon.bzh), [https://www.diwanbroroazhon.bzh/](https://www.diwanbroroazhon.bzh/).

Début : 2025-11-29T19:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-29T23:59:00.000+01:00

https://www.helloasso.com/associations/skoazell-ar-vugale-roazhon/evenements/soiree-kabyle-bretonne

Maison de Quartier de Villejean 2 Rue de Bourgogne, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine