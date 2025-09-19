Soirée Kaléidoscope du patrimoine Salle Henri IV La Limouzinière

Soirée Kaléidoscope du patrimoine Salle Henri IV La Limouzinière vendredi 19 septembre 2025.

Soirée Kaléidoscope du patrimoine Vendredi 19 septembre, 18h30 Salle Henri IV Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T18:30:00 – 2025-09-19T21:00:00

Fin : 2025-09-19T18:30:00 – 2025-09-19T21:00:00

Depuis plusieurs années, la Société des Historiens du Pays de Retz et les élus du pays de Retz organisent une soirée de lancement pour inaugurer les Journées Européennes du Patrimoine sur notre territoire.

Le lieu mis en avant pour l’édition 2025 est le château de la Touche à La Limouzinière.

Ce moment de partage a pour objectifs de recueillir différents points de vue sur un élément du patrimoine du Pays de Retz et d’en proposer une définition partagée.

Plusieurs personnes sont invitées à intervenir, pendant dix minutes, en fonction de leur connaissance spécifique de l’objet à commenter. Réunis autour d’une photographie du château de la Touche, chacun des intervenants livre son regard personnel, dans un esprit d’écoute et de transmission. Parmi eux, passionné d’histoire, artiste, architecte du patrimoine, agriculteur et herboriste seront au rendez-vous !

En complément, des photographies et dessins inédits, réalisés par un photographe et un artiste, viendront enrichir la découverte de ce site. La soirée se clôturera autour d’un verre de l’amitié et un temps d’échange collectif avec le public.

L’entrée est gratuite sur réservation au 02 51 74 63 73 ou par mail à jep@petr-paysderetz.fr.

Une déambulation dans le château est également proposée en amont de la soirée, à 17h pour ceux qui le souhaitent (nombre de places limité, sur inscription)

Salle Henri IV Place Henri IV44310 La Limouzinière La Limouzinière 44310 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 74 63 73 »}, {« type »: « email », « value »: « jep@petr-paysderetz.fr »}] [{« link »: « mailto:jep@petr-paysderetz.fr »}]

