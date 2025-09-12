Soirée kaoraké Montours Les Portes du Coglais
Montours 9 Place Saint-Mélaine Les Portes du Coglais Ille-et-Vilaine
Début : 2025-09-12 20:00:00
Le restaurant Chez Jacques vous propose une soirée karaoké !
Tapas, charcuterie et fromages du coin seront proposés.
Vous pouvez aussi simplement boire un verre en compagnie d’amis ou de la famille !
Réservation conseillée. .
