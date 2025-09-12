Soirée kaoraké Montours Les Portes du Coglais

Soirée kaoraké Montours Les Portes du Coglais vendredi 12 septembre 2025.

Soirée kaoraké

Montours 9 Place Saint-Mélaine Les Portes du Coglais Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-12 20:00:00

fin : 2025-09-12

Le restaurant Chez Jacques vous propose une soirée karaoké !

Tapas, charcuterie et fromages du coin seront proposés.

Vous pouvez aussi simplement boire un verre en compagnie d’amis ou de la famille !

Réservation conseillée. .

