Soirée karaoké 100% girly avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe
Soirée karaoké 100% girly avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe samedi 17 janvier 2026.
Soirée karaoké 100% girly
avenue Dauphiné Provence My Beers Mours-Saint-Eusèbe Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 19:00:00
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Ton My beers Mours te propose une soirée karaoké 100% Girly !
.
avenue Dauphiné Provence My Beers Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 67 43 00 15 contact@mybeers.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Your My beers Mours offers you a 100% Girly karaoke night!
L’événement Soirée karaoké 100% girly Mours-Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2026-01-14 par Valence Romans Tourisme