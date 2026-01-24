Soirée Karaoké à Coulon

31 Rue Gabriel Auchier Coulon Deux-Sèvres

Tarif : – – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Rejoignez-nous pour une soirée conviviale et joyeuse, animée par un bon repas maison et des moments de chant et de rire.

Les places étant limitées pour conserver une ambiance cosy, réservez avant le 1er février.

Que vous soyez chanteur ou spectateur, l’important est de partager convivialité et rires, avec le charme des petites fausses notes.

Tarif 16€ .

31 Rue Gabriel Auchier Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 35 80 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Karaoké à Coulon

L’événement Soirée Karaoké à Coulon Coulon a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Niort Marais Poitevin