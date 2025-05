Soirée karaoké à la Brasserie – Les Villages Vovéens, 13 juin 2025 19:00, Les Villages Vovéens.

Eure-et-Loir

Soirée karaoké à la Brasserie 1 Rue de la République Les Villages Vovéens Eure-et-Loir

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-13 19:00:00

fin : 2025-06-13

Date(s) :

2025-06-13

Chantez et savourez un bon repas lors d’une soirée karaoké conviviale à Voves.

Ambiance conviviale garantie à Voves avec cette soirée karaoké animée à la brasserie Émilie Dame Biscuit. Un micro, des chansons, une assiette gourmande salée et des mignardises sucrées… Il ne manque plus que toi pour faire le show ! 20 .

1 Rue de la République

Les Villages Vovéens 28150 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 27 01 54

English :

Come and celebrate the anniversary of the Emilie Dame Biscuit brasserie with a karaoke dinner in a convivial atmosphere!

German :

Feiern Sie den Geburtstag der Brasserie Emilie Dame Biscuit mit einem Karaoke-Dinner in gemütlicher Atmosphäre!

Italiano :

Venite a festeggiare l’anniversario della brasserie Emilie Dame Biscuit con una cena karaoke in un’atmosfera amichevole!

Espanol :

¡Ven a celebrar el aniversario de la brasserie Emilie Dame Biscuit con una cena karaoke en un ambiente agradable!

L’événement Soirée karaoké à la Brasserie Les Villages Vovéens a été mis à jour le 2025-05-23 par OT COEUR DE BEAUCE