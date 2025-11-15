Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée karaoké à la Casa Casa del Mar Plougasnou

Casa del Mar 2 rue du Grand Large Plougasnou Finistère

Venez passer une soirée musicale à La Casa del Mar !
Au programme Karaoké animé par Top Animation, ambiance festive garantie. Bar et restaurant sur place pour vous régaler tout au long de la soirée.
Rendez-vous nombreux pour chanter, rire et partager un bon moment entre amis ! N’hésitez pas à réserver.   .

Casa del Mar 2 rue du Grand Large Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 2 98 19 23 58 

