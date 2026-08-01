Soirée karaoké à La Cave des Tontons La Cave des Tontons Le Barp

vendredi 7 août 2026 · La Cave des Tontons · Le Barp

Informations pratiques

Le Barp

Soirée karaoké à La Cave des Tontons

La Cave des Tontons Avenue du Médoc Le Barp Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

LA CAVE DES TONTONS

Rendez-vous à la Cave des Tontons pour chanter les plus grands tubes de l’été dans une ambiance conviviale et décontractée.

lacavedestontons@groupriv.com

06 61 94 45 02 .

La Cave des Tontons Avenue du Médoc Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 94 45 02 lacavedestontons@groupriv.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée karaoké à La Cave des Tontons

L’événement Soirée karaoké à La Cave des Tontons Le Barp a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Val de l’Eyre