Soirée karaoké à La Cave des Tontons La Cave des Tontons Le Barp
vendredi 7 août 2026 · La Cave des Tontons · Le Barp
Informations pratiques
Le Barp
Soirée karaoké à La Cave des Tontons
La Cave des Tontons Avenue du Médoc Le Barp Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
LA CAVE DES TONTONS
Rendez-vous à la Cave des Tontons pour chanter les plus grands tubes de l’été dans une ambiance conviviale et décontractée.
lacavedestontons@groupriv.com
06 61 94 45 02 .
La Cave des Tontons Avenue du Médoc Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 94 45 02 lacavedestontons@groupriv.com
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English : Soirée karaoké à La Cave des Tontons
L’événement Soirée karaoké à La Cave des Tontons Le Barp a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Val de l’Eyre