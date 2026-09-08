UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lopérec

Soirée Karaoké à la Croisée à Lopérec. Lopérec

vendredi 9 octobre 2026 · Lopérec

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Ville
29590 Lopérec
Département
Finistère
Tarif

Lopérec

Soirée Karaoké à la Croisée à Lopérec.

Lopérec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:00:00
fin : 2026-10-09

Date(s) :
2026-10-09

Échauffez vos cordes vocales : le karaoké fait son retour à La Croisée le vendredi 9 octobre dès 20h00 ! ✨
Grands classiques de la chanson française, tubes pop, rock ou pépites des années 80 : le micro est ouvert à tous les styles et à toutes les envies. Que vous veniez pour briller sur scène en solo, chanter en duo ou simplement encourager les voix du coin dans une ambiance conviviale, la scène vous attend !
Au programme :
Karaoké tous styles ouvert à tous
Tapas maison et grignotages ️
Carte de cocktails, bières et softs
Infos pratiques :
Date : Vendredi 9 octobre 2026
Horaire : Dès 20h00
Lieu : La Croisée – 1 Rue de la Mairie, 29590 Lopérec
Entrée : Libre
Renseignements : 02 98 99 79 70   .

Lopérec 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 99 79 70 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée Karaoké à la Croisée à Lopérec. Lopérec a été mis à jour le 2026-09-08 par OT MONTS D’ARREE – YEUN ELEZ

À voir aussi à Lopérec (Finistère)