Soirée Karaoké à la Croisée à Lopérec. Lopérec
vendredi 9 octobre 2026 · Lopérec
Informations pratiques
Lopérec
Soirée Karaoké à la Croisée à Lopérec.
Lopérec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:00:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Échauffez vos cordes vocales : le karaoké fait son retour à La Croisée le vendredi 9 octobre dès 20h00 ! ✨
Grands classiques de la chanson française, tubes pop, rock ou pépites des années 80 : le micro est ouvert à tous les styles et à toutes les envies. Que vous veniez pour briller sur scène en solo, chanter en duo ou simplement encourager les voix du coin dans une ambiance conviviale, la scène vous attend !
Au programme :
Karaoké tous styles ouvert à tous
Tapas maison et grignotages ️
Carte de cocktails, bières et softs
Infos pratiques :
Date : Vendredi 9 octobre 2026
Horaire : Dès 20h00
Lieu : La Croisée – 1 Rue de la Mairie, 29590 Lopérec
Entrée : Libre
Renseignements : 02 98 99 79 70 .
Lopérec 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 99 79 70
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English :
L’événement Soirée Karaoké à la Croisée à Lopérec. Lopérec a été mis à jour le 2026-09-08 par OT MONTS D’ARREE – YEUN ELEZ
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