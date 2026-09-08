Informations pratiques

Lopérec

Soirée Karaoké à la Croisée à Lopérec.

Lopérec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:00:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Échauffez vos cordes vocales : le karaoké fait son retour à La Croisée le vendredi 9 octobre dès 20h00 ! ✨

Grands classiques de la chanson française, tubes pop, rock ou pépites des années 80 : le micro est ouvert à tous les styles et à toutes les envies. Que vous veniez pour briller sur scène en solo, chanter en duo ou simplement encourager les voix du coin dans une ambiance conviviale, la scène vous attend !

Au programme :

Karaoké tous styles ouvert à tous

Tapas maison et grignotages ️

Carte de cocktails, bières et softs

Infos pratiques :

Date : Vendredi 9 octobre 2026

Horaire : Dès 20h00

Lieu : La Croisée – 1 Rue de la Mairie, 29590 Lopérec

Entrée : Libre

Renseignements : 02 98 99 79 70 .

Lopérec 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 99 79 70

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English :

L’événement Soirée Karaoké à la Croisée à Lopérec. Lopérec a été mis à jour le 2026-09-08 par OT MONTS D’ARREE – YEUN ELEZ