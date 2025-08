SOIRÉE KARAOKÉ À LA FERME Lachamp-Ribennes

samedi 30 août 2025.

SOIRÉE KARAOKÉ À LA FERME

Lachamp-Ribennes Lozère

Tarif : 13 – 13 – EUR

Début : 2025-08-30 19:30:00

fin : 2025-08-30

2025-08-30

Soirée Karaoké à la ferme

Au menu

Plateau de charcuterie

Saucisse grillée

Frites

Fromages

Dessert

café

Lachamp-Ribennes 48100 Lozère Occitanie +33 6 73 87 55 40

English :

Karaoke night at the farm

On the menu:

Charcuterie platter

Grilled sausage

French fries

Cheese

Dessert

coffee

German :

Karaoke-Abend auf dem Bauernhof

Auf dem Menü:

Aufschnittplatte

Gegrillte Wurst

Pommes frites

Käse

Dessert

kaffee

Italiano :

Serata karaoke in fattoria

Il menu

Piatto di salumi

Salsiccia alla griglia

Patatine fritte

Formaggio

Dessert

caffè

Espanol :

Noche de karaoke en la granja

En el menú

Charcutería

Salchichas a la parrilla

Patatas fritas

Queso

Postre

café

