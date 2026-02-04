Soirée karaoké à La Ferrière Harang le bourg Souleuvre en Bocage

Soirée karaoké à La Ferrière Harang

le bourg Salle des fêtes de LA FERRIERE HARANG Souleuvre en Bocage Calvados

Début : 2026-03-21 19:00:00

fin : 2026-03-21 23:00:00

2026-03-21

Le Comité des fêtes de La Ferrière-Harang vous donne rendez-vous pour une soirée karaoké festive et conviviale à Salle des fêtes. Montez sur scène ou venez encourager les chanteurs. Buvette sur place et planches apéro (sur place ou à emporter 10 € sur réservation) Réservation des planches avant le 6 mars 2026. On vous attend nombreux pour chanter, rire et passer une super soirée ! .

le bourg Salle des fêtes de LA FERRIERE HARANG Souleuvre en Bocage 14350 Calvados Normandie +33 6 22 33 34 63 comitelaferriereharang@gmail.com

English : Soirée karaoké à La Ferrière Harang

The Comité des fêtes de La Ferrière-Harang invites you to a festive and convivial karaoke evening at the Salle des fêtes. Get up on stage or come and cheer on the singers. Refreshment bar on site and aperitif platters (on site or to take away €10 on reservation)

