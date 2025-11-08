Soirée Karaoké à la Locomotive Saillans

Soirée Karaoké à la Locomotive Saillans samedi 8 novembre 2025.

Soirée Karaoké à la Locomotive

rue de la gare Saillans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 18:30:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Viens nous montrer tes talents et profiter de l’ambiance conviviale de la Loco!

.

rue de la gare Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 78 76 84 garedesaillans26@gmail.com

English :

Come and show us your talents and enjoy the friendly atmosphere at La Loco!

German :

Komm und zeig uns deine Talente und genieße die freundliche Atmosphäre der Loco!

Italiano :

Venite a mostrarci il vostro talento e godetevi l’atmosfera amichevole del Loco!

Espanol :

Ven a mostrarnos tus talentos y disfruta del agradable ambiente del Loco

L’événement Soirée Karaoké à la Locomotive Saillans a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme