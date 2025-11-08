Soirée Karaoké à la Locomotive Saillans
Soirée Karaoké à la Locomotive Saillans samedi 8 novembre 2025.
Soirée Karaoké à la Locomotive
rue de la gare Saillans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 18:30:00
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Viens nous montrer tes talents et profiter de l’ambiance conviviale de la Loco!
.
rue de la gare Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 78 76 84 garedesaillans26@gmail.com
English :
Come and show us your talents and enjoy the friendly atmosphere at La Loco!
German :
Komm und zeig uns deine Talente und genieße die freundliche Atmosphäre der Loco!
Italiano :
Venite a mostrarci il vostro talento e godetevi l’atmosfera amichevole del Loco!
Espanol :
Ven a mostrarnos tus talentos y disfruta del agradable ambiente del Loco
L’événement Soirée Karaoké à la Locomotive Saillans a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme