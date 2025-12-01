Soirée Karaoké à la Moulinette

7 Rue Duguesclin Martel Lot

Début : 2025-12-19 18:00:00

fin : 2025-12-19

2025-12-19

On chauffe les voix, on lâche les dernières tensions… et on attaque le week-end du marché de Noël comme il se doit dans la bonne humeur, un verre à la main, et les tubes que personne n’assume mais que tout le monde chante

C’est aussi le dernier week-end avant que le Père Noël passe… alors viens t’ambiancer, pousser la chansonnette et fêter ça avec nous

On vous attend pour une soirée qui sent bon la magie, la fête… et quelques fausses notes, mais ça on adore

7 Rue Duguesclin Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 30 36 25 79

English :

We’re warming up the voices, releasing the last of the tension? and attacking the Christmas market weekend as it should be: in good spirits, with a drink in hand, and the hits that no one assumes but that everyone sings

It’s also the last weekend before Santa Claus comes to town? so come and join in the fun, sing along and celebrate with us

We look forward to welcoming you for an evening of magic, festivities? and a few false notes, but we love those!

L’événement Soirée Karaoké à la Moulinette Martel a été mis à jour le 2025-12-05 par OT Vallée de la Dordogne