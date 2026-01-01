Soirée Karaoké à l’Art’Zik Factory Chantez sans complexe !

3 Place du 11 Novembre Beffes Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 21:00:00

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-09

Préparez vos plus belles (ou vos pires !) performances vocales

L’Art’Zik Factory vous donne rendez-vous le vendredi 9 janvier à 21h pour une soirée karaoké placée sous le signe de la bonne humeur et du lâcher-prise.

Que vous veniez pour massacrer ou magnifier vos chansons préférées, l’ambiance sera au rendez-vous ! Pour accompagner les refrains endiablés, profitez sur place de vin chaud et de rhums arrangés, parfaits pour réchauffer les cœurs… et les voix.

Une soirée festive, ouverte à tous, où l’important n’est pas de chanter juste, mais de chanter ensemble ! .

3 Place du 11 Novembre Beffes 18320 Cher Centre-Val de Loire +33 7 85 51 29 78 artziksebastien@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Prepare your best (or worst!) vocal performances?

L’Art?Zik Factory invites you to a karaoke evening on Friday January 9th at 9pm, where you’ll have the chance to let your hair down.

L’événement Soirée Karaoké à l’Art’Zik Factory Chantez sans complexe ! Beffes a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme Loire en Berry