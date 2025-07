Soirée karaoké à L’Escale L’Escale Bruz

Soirée karaoké à L’Escale L’Escale Bruz vendredi 11 juillet 2025.

Soirée karaoké à L’Escale L’Escale Bruz Vendredi 11 juillet, 18h30 Ille-et-Vilaine

Entrée libre et ouverte à tous.

Prêt(e) à donner de la voix ? Rendez-vous à L’Escale pour une soirée karaoké placée sous le signe de la bonne humeur et du partage !

Prêt(e) à donner de la voix ?

Rendez-vous à L’Escale pour une soirée karaoké placée sous le signe de la bonne humeur et du partage !

Que vous soyez chanteur confirmé ou amateur enthousiaste, c’est le moment de monter sur scène et d’interpréter vos tubes préférés.

Variété, pop, rock, musiques du monde… il y en aura pour tous les goûts !

Venez entre amis, en famille ou même en solo : ambiance chaleureuse garantie !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-11T18:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-11T23:30:00.000+02:00

1

0787102650 accueil@escale-bruz.fr

L’Escale 13 place du Vert Buisson 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine