Soirée Karaoké à l’hôtel de l’Écu Hôtel de l’écu Restaurant de la Seugne Jonzac

Soirée Karaoké à l’hôtel de l’Écu
Hôtel de l’écu Restaurant de la Seugne 3 place fillaudeau Jonzac Charente-Maritime
Tarif : 24.5 – 24.5 – 30 EUR
Début : 2025-11-22 19:00:00
fin : 2025-11-22 23:00:00
2025-11-22
Soirée karaoké animée par Xav !
Venez passer une agréable soirée au restaurant de la Seugne autour d’une soirée karaoké, venez pousser la chansonnette autour d’un repas convivial.
Hôtel de l’écu Restaurant de la Seugne 3 place fillaudeau Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 50 56 contact@hotel-ecu.com
English :
Karaoke evening with Xav!
Enjoy an evening of karaoke at the Seugne restaurant, where you can sing along to a convivial meal.
German :
Karaoke-Abend unter der Leitung von Xav!
Verbringen Sie einen angenehmen Abend im Restaurant de la Seugne bei einem Karaoke-Abend, stoßen Sie Ihre Lieder bei einem geselligen Essen an.
Italiano :
Serata karaoke organizzata da Xav!
Venite a godervi una serata di karaoke al Restaurant de la Seugne, dove potrete cantare insieme a un pasto conviviale.
Espanol :
Noche de karaoke a cargo de Xav
Ven a disfrutar de una velada de karaoke en el Restaurante de la Seugne, donde podrás cantar mientras disfrutas de una agradable comida.
