Soirée karaoké à Mazé La Bulle Mazé-Milon
Soirée karaoké à Mazé La Bulle Mazé-Milon vendredi 5 décembre 2025.
Soirée karaoké à Mazé
La Bulle 16 Rue de Verdun Mazé-Milon Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 20:00:00
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Soirée karaoké à Mazé
Tout public .
La Bulle 16 Rue de Verdun Mazé-Milon 49630 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 80 60 19
English :
Karaoke night in Mazé
German :
Karaoke-Abend in Mazé
Italiano :
Serata karaoke a Mazé
Espanol :
Noche de karaoke en Mazé
L’événement Soirée karaoké à Mazé Mazé-Milon a été mis à jour le 2025-08-17 par Office de tourisme Baugeois Vallée en Anjou