Soirée karaoké à Mazé La Bulle Mazé-Milon

Soirée karaoké à Mazé La Bulle Mazé-Milon vendredi 5 décembre 2025.

Soirée karaoké à Mazé

La Bulle 16 Rue de Verdun Mazé-Milon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 20:00:00
fin : 2025-12-05

Date(s) :
2025-12-05

Soirée karaoké à Mazé
Tout public   .

La Bulle 16 Rue de Verdun Mazé-Milon 49630 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 80 60 19 

English :

Karaoke night in Mazé

German :

Karaoke-Abend in Mazé

Italiano :

Serata karaoke a Mazé

Espanol :

Noche de karaoke en Mazé

L’événement Soirée karaoké à Mazé Mazé-Milon a été mis à jour le 2025-08-17 par Office de tourisme Baugeois Vallée en Anjou