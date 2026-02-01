Soirée karaoké Salle des fêtes Aigre
Soirée karaoké Salle des fêtes Aigre samedi 28 février 2026.
Soirée karaoké
Salle des fêtes Rue des cagouilles Aigre Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 20:30:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
.
Salle des fêtes Rue des cagouilles Aigre 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 10 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée karaoké Aigre a été mis à jour le 2026-01-31 par Office de tourisme Destination Nord Charente