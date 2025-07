Soirée Karaoké Café Associatif de la Poste Amfreville

Soirée Karaoké Café Associatif de la Poste Amfreville vendredi 25 juillet 2025.

Soirée Karaoké

Café Associatif de la Poste 3 rue Morice Amfreville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-25 19:00:00

fin : 2025-07-25 22:00:00

Date(s) :

2025-07-25

Vous aimez chanter ? Le Café Associatif de la Poste vous invite à cette soirée Karaoké conviviale.

English : Soirée Karaoké

Do you like to sing? The Café Associatif de la Poste invites you to this convivial karaoke evening.

German : Soirée Karaoké

Singen Sie gerne? Das Café Associatif de la Poste lädt Sie zu diesem geselligen Karaoke-Abend ein.

Italiano :

Vi piace cantare? Il Café Associatif de la Poste vi invita a un’amichevole serata di karaoke.

Espanol :

¿Le gusta cantar? El Café Associatif de la Poste le invita a una agradable velada de karaoke.

