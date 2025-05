Soirée karaoke animée par Mary – Le Yard Étretat, 17 mai 2025 21:30, Étretat.

Seine-Maritime

Soirée karaoke animée par Mary Le Yard 37 Rue Alphonse Karr Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 21:30:00

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

Envie de chanter et de passer une soirée inoubliable ? Rendez-vous au Yard pour une soirée karaoké animée par Mary Plein ! Dès 21h30, montez sur scène et interprétez vos morceaux préférés, des classiques intemporels aux hits du moment.

Et cette fois, l’enjeu est de taille le micro d’or récompensera la prestation la plus mémorable de la soirée ! Que vous soyez diva dans l’âme ou chanteur du dimanche, venez tenter votre chance et séduire le public.

Un moment convivial dans l’atmosphère unique du Yard, où bonne humeur et partage sont toujours au programme.

Le Yard 37 Rue Alphonse Karr

Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie normandie37@le-yard.com

English : Soirée karaoke animée par Mary

Fancy a sing-along and an unforgettable evening? Join us at the Yard for an evening of karaoke hosted by Mary Plein! From 9.30pm onwards, get up on stage and sing your favorite songs, from timeless classics to current hits.

And this time, the stakes are high: the Golden Microphone will reward the most memorable performance of the evening! Whether you’re a diva at heart or a Sunday singer, come and try your luck and win over the audience.

A convivial moment in the unique atmosphere of the Yard, where good humor and sharing are always on the agenda.

German :

Haben Sie Lust zu singen und einen unvergesslichen Abend zu verbringen? Dann begeben Sie sich ins Yard zu einem Karaoke-Abend, der von Mary Plein moderiert wird! Ab 21:30 Uhr können Sie auf der Bühne stehen und Ihre Lieblingslieder vortragen, von zeitlosen Klassikern bis hin zu aktuellen Hits.

Und dieses Mal steht viel auf dem Spiel: Das goldene Mikro wird für den unvergesslichsten Auftritt des Abends verliehen! Egal, ob Sie eine Diva mit Leib und Seele oder ein Sonntagssänger sind, versuchen Sie Ihr Glück und begeistern Sie das Publikum.

Ein geselliger Moment in der einzigartigen Atmosphäre des Yard, wo gute Laune und Austausch immer auf dem Programm stehen.

Italiano :

Avete voglia di cantare in una serata indimenticabile? Venite al Yard per una serata di karaoke condotta da Mary Plein! A partire dalle 21.30, salite sul palco e cantate le vostre canzoni preferite, dai classici senza tempo ai successi attuali.

E questa volta la posta in gioco è alta: il Microfono d’Oro sarà assegnato alla performance più memorabile della serata! Che siate dive del cuore o cantanti della domenica, venite a tentare la fortuna e a conquistare il pubblico.

È una serata conviviale nell’atmosfera unica del Cantiere, dove il buon umore e la condivisione sono sempre all’ordine del giorno.

Espanol :

¿Te apetece cantar en una velada inolvidable? Ven al Yard para disfrutar de una noche de karaoke presentada por Mary Plein A partir de las 21.30, súbete al escenario y canta tus canciones favoritas, desde clásicos atemporales hasta éxitos actuales.

Y esta vez, hay mucho en juego: ¡el Micrófono de Oro se concederá a la actuación más memorable de la noche! Tanto si eres un divo de corazón como un cantante de domingo, ven a probar suerte y conquista al público.

Una velada de convivencia en el ambiente único del Yard, donde el buen humor y el compartir están siempre a la orden del día.

L’événement Soirée karaoke animée par Mary Étretat a été mis à jour le 2025-05-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie