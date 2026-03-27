Soirée karaoké animée par Mary Le Yard Étretat
Soirée karaoké animée par Mary Le Yard Étretat samedi 4 avril 2026.
Soirée karaoké animée par Mary
Le Yard 37 Rue Alphonse Karr Étretat Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 21:30:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Envie de chanter et de passer une soirée inoubliable ? Rendez-vous au Yard pour une soirée karaoké animée par Mary Plein ! Dès 21h30, montez sur scène et interprétez vos morceaux préférés, des classiques intemporels aux hits du moment.
Un moment convivial dans l’atmosphère unique du Yard, où bonne humeur et partage sont toujours au programme. .
Le Yard 37 Rue Alphonse Karr Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie normandie37@le-yard.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée karaoké animée par Mary
L’événement Soirée karaoké animée par Mary Étretat a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
À voir aussi à Étretat (Seine-Maritime)
- Le Printemps des poètes Salle Adolphe Boissaye Étretat 27 mars 2026
- Marché des producteurs Le goût du geste Le Donjon Domaine Saint Clair Étretat 29 mars 2026
- Visite naturaliste Natterra Marée de découverte en famille à Etretat Étretat 1 avril 2026
- Visite naturaliste des falaises Falaise d’Amont Étretat 4 avril 2026
- Ciné Seine Etretat Salle Adolphe Boissaye Étretat 4 avril 2026