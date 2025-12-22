Soirée karaoké Années 2000, La Grande École Le Havre
Soirée karaoké Années 2000, La Grande École Le Havre jeudi 15 janvier 2026.
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-01-15 21:30:00
fin : 2026-01-15
2026-01-15
Votre soirée karaoké préférée au Pub Janine est de retour… avec une nouvelle thématique les Années 2000
Revivez les tubes cultes qui ont marqué toute une génération pop, R’n’B, rock, dance…
Une soirée conviviale, festive et toujours aussi appréciée, où chacun peut prendre le micro et chanter à tue-tête.
Ambiance garantie, comme d’habitude .
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com
