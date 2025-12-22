Soirée karaoké Années 2000, La Grande École Le Havre

Soirée karaoké Années 2000

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-01-15 21:30:00

fin : 2026-01-15

Date(s) :

2026-01-15

Votre soirée karaoké préférée au Pub Janine est de retour… avec une nouvelle thématique les Années 2000

Revivez les tubes cultes qui ont marqué toute une génération pop, R’n’B, rock, dance…

Une soirée conviviale, festive et toujours aussi appréciée, où chacun peut prendre le micro et chanter à tue-tête.

Ambiance garantie, comme d’habitude .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

