Soirée karaoké années 60 à 90 Pix’in Poix-Terron

Pix’in 2bis Route de Montigny Poix-Terron Ardennes

Début : 2025-10-10

fin : 2025-11-14

2025-10-10 2025-11-14 2025-12-12

Chaque 2ème vendredi du mois de 19h à 21h, venez participer à une soirée karaoké à Poix Terron. Auberge espagnole, chacun apporte à manger ou de la boisson à partager. Réservation obligatoire Gratuit, réservé aux adhérents

Pix’in 2bis Route de Montigny Poix-Terron 08430 Ardennes Grand Est +33 3 24 26 24 83 contact@lalocomotive.org

English :

Every 2nd Friday of the month from 7pm to 9pm, come and take part in a karaoke evening at Poix Terron. A Spanish meal is served, with everyone bringing food or a drink to share. Reservations essential Free, members only

German :

Jeden 2. Freitag im Monat von 19 bis 21 Uhr können Sie an einem Karaoke-Abend in Poix Terron teilnehmen. Auberge espagnole, jeder bringt etwas zu essen oder zu trinken mit, um es zu teilen. Reservierung erforderlich Kostenlos, nur für Mitglieder

Italiano :

Ogni 2° venerdì del mese dalle 19.00 alle 21.00, venite a partecipare a una serata di karaoke a Poix Terron. Ognuno porta un pasto o una bevanda da condividere. Prenotazione obbligatoria Gratuita, solo per i soci

Espanol :

Todos los segundos viernes de mes, de 19.00 a 21.00 h, venga a participar en una velada de karaoke en Poix Terron. Todos traen comida y bebida para compartir. Reserva obligatoria Gratuito, sólo para socios

