Soirée Karaoké anti-crise Restaurant le Relais de Melecey Mélecey

Soirée Karaoké anti-crise

Restaurant le Relais de Melecey 2 rue du moulin Mélecey Haute-Saône

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 19:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Le restaurant Le Relais de Mélecey vous propose une soirée karaoké avec un menu à petit prix.

Animation DJ DIDIER. .

Restaurant le Relais de Melecey 2 rue du moulin Mélecey 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 63 79 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Karaoké anti-crise

L’événement Soirée Karaoké anti-crise Mélecey a été mis à jour le 2026-01-12 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL