Soirée Karaoké anti-crise Restaurant le Relais de Melecey Mélecey

Restaurant le Relais de Melecey 2 rue du moulin Mélecey Haute-Saône
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2026-01-17 19:00:00
2026-01-17
Le restaurant Le Relais de Mélecey vous propose une soirée karaoké avec un menu à petit prix.
Animation DJ DIDIER. .
Restaurant le Relais de Melecey 2 rue du moulin Mélecey 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 63 79 69
