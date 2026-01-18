Soirée karaoké au Brasero Boisse-Penchot
Soirée karaoké au Brasero Boisse-Penchot vendredi 23 janvier 2026.
Soirée karaoké au Brasero
2b rue du château bas Boisse-Penchot Aveyron
Tarif : – – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Menu
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Menu spécial à 18€ pour la soirée karaoké au Brasero
Charcuterie,
Soupe au fromage,
Poire au vin rouge
Réservations au 09 81 41 12 09 18 .
2b rue du château bas Boisse-Penchot 12300 Aveyron Occitanie +33 9 81 41 12 09
