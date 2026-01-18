Soirée karaoké au Brasero Boisse-Penchot

Soirée karaoké au Brasero

Soirée karaoké au Brasero Boisse-Penchot vendredi 23 janvier 2026.

Soirée karaoké au Brasero

2b rue du château bas Boisse-Penchot Aveyron

Tarif : – – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Menu

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23

Date(s) :
2026-01-23

Menu spécial à 18€ pour la soirée karaoké au Brasero
Charcuterie,
Soupe au fromage,
Poire au vin rouge

Réservations au 09 81 41 12 09 18  .

2b rue du château bas Boisse-Penchot 12300 Aveyron Occitanie +33 9 81 41 12 09 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée karaoké au Brasero Boisse-Penchot a été mis à jour le 2026-01-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)