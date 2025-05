Soirée Karaoké au camping les pins – Bains-les-bains La Vôge-les-Bains, 9 mai 2025 19:00, La Vôge-les-Bains.

Vosges

Soirée Karaoké au camping les pins Bains-les-bains 31 rue des creuses La Vôge-les-Bains Vosges

Tarif : 0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-05-09 19:00:00

fin : 2025-06-06 23:00:00

Date(s) :

2025-05-09

2025-05-23

2025-06-06

Soirée Karaoké de la musique, des chansons, des jeux, une bonne soirée détente et festive!

Entrée gratuite sans réservation

Buvette et petite restaurationTout public

0 EUR.

Bains-les-bains 31 rue des creuses

La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 6 76 50 78 39 camping.les.pins@free.fr

English :

Karaoke night: music, songs, games, a relaxing and festive evening!

Free admission without reservation

Refreshments and snacks

German :

Karaoke-Abend: Musik, Lieder, Spiele, ein entspannter und festlicher Abend!

Kostenloser Eintritt ohne Reservierung

Getränke und kleine Speisen

Italiano :

Serata karaoke: musica, canzoni, giochi, una serata rilassante e festosa!

Ingresso libero senza prenotazione

Rinfreschi e spuntini

Espanol :

Noche de karaoke: música, canciones, juegos, ¡una velada relajante y festiva!

Entrada gratuita sin reserva

Refrescos y aperitivos

L’événement Soirée Karaoké au camping les pins La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2025-05-05 par OT EPINAL ET SA REGION