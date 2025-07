Soirée karaoké au Château Haut Lavigne Saint-Astier

Soirée karaoké au Château Haut Lavigne Saint-Astier vendredi 18 juillet 2025.

Soirée karaoké au Château Haut Lavigne

LD Michau Lavigne Saint-Astier Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18

fin : 2025-08-01

Date(s) :

2025-07-18 2025-07-25 2025-08-01 2025-08-08

Et si on chantait cet été ! Pour 4 vendredis le Château Haut Lavigne va vous faire chanter…. Vous chantez faux pas grave il y aura des cocktails, du vin, de la bonne humeur. Vous êtes tous les bienvenus pour des moments de rire et de détente. Un appel ou un message est souhaité pour organiser les planches repas. .

LD Michau Lavigne Saint-Astier 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 22 16 79 hautlavigne47@free.fr

