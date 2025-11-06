SOIREE KARAOKE AU DOMAINE LA FONTAINE, LE DOMAINE LA FONTAINE VILLEMATIER – MV2 EVENEMENTS, Villematier
SOIREE KARAOKE AU DOMAINE LA FONTAINE, LE DOMAINE LA FONTAINE VILLEMATIER – MV2 EVENEMENTS, Villematier vendredi 6 mars 2026.
SOIREE KARAOKE AU DOMAINE LA FONTAINE Samedi 7 mars, 00h00 LE DOMAINE LA FONTAINE VILLEMATIER – MV2 EVENEMENTS Haute-Garonne
20€ ( tapas+animation Karaoké+soirée dansante)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-07T00:00:00+01:00 – 2026-03-07T00:30:00+01:00
Fin : 2026-03-07T00:00:00+01:00 – 2026-03-07T00:30:00+01:00
Le Domaine La Fontaine propose une soirée Karaoké le samedi 07 mars avec une équipe qui proposera une animation Karaoké suivi d’une soirée dansante. Merci de réserver vos places soit en ligne via le QR Code ou de réserver vos places par mail et/ou téléphone : contact@ledomainelafontaine.com – 06.11.25.46.31
LE DOMAINE LA FONTAINE VILLEMATIER – MV2 EVENEMENTS 287 CHEMIN DE SAGNES 31340 Villematier 31340 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@ledomainelafontaine.com »}] [{« link »: « mailto:contact@ledomainelafontaine.com »}]
Soirée conviviale au Domaine, viens partager un bon moment dans un cadre agréable où tu pourras manger, chanter et danser ! REPAS ANIMATION