Kafé Hoche Quiberon Morbihan
Début : 2025-12-27 20:00:00
fin : 2025-12-27
Découvrez ou redécouvrez le Kafé Hoche avec sa déco de Noël
Pour un café, une crêpe, un apéro, un déjeuner un dîner, un vin chaud, une grim’de Noël …
Date à retenir
Grand Karaoké de Noël le samedi 27 décembre à partir de 20h animé par Éloïse sortez vos bonnets ou pulls moche.
Joyeuse fêtes
Infos et résa 0290617928 .
Kafé Hoche Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 90 61 79 28
L’événement Soirée Karaoké au Kafé Hoche Quiberon a été mis à jour le 2025-12-15 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon