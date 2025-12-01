Soirée Karaoké au Kafé Hoche Quiberon

Soirée Karaoké au Kafé Hoche

Début : 2025-12-27 20:00:00

Découvrez ou redécouvrez le Kafé Hoche avec sa déco de Noël

Pour un café, une crêpe, un apéro, un déjeuner un dîner, un vin chaud, une grim’de Noël …

Date à retenir

Grand Karaoké de Noël le samedi 27 décembre à partir de 20h animé par Éloïse sortez vos bonnets ou pulls moche.

Joyeuse fêtes

Infos et résa 0290617928 .

Kafé Hoche Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 90 61 79 28

