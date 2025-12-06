Soirée Karaoké au Mistral Ahun

Soirée Karaoké au Mistral Ahun samedi 6 décembre 2025.

1 Rue Pouzami Ahun Creuse

Tarif : – – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06

2025-12-06

Soirée Karaoké à l’hôtel restaurant Le Mistral. Au menu Tartiflette accompagnée de salade verte et dessert 25€ par personne.
Réservation conseillée !   .

1 Rue Pouzami Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 40 25 

L’événement Soirée Karaoké au Mistral Ahun a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Creuse Sud Ouest