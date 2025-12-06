Soirée Karaoké au Mistral Ahun
1 Rue Pouzami Ahun Creuse
Tarif : – – 25 EUR
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Soirée Karaoké à l’hôtel restaurant Le Mistral. Au menu Tartiflette accompagnée de salade verte et dessert 25€ par personne.
Réservation conseillée ! .
1 Rue Pouzami Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 40 25
