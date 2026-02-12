Soirée Karaoké | Au Palais Au Palais Bergerac

Soirée Karaoké | Au Palais

Au Palais 81 Rue Neuve d’Argenson Bergerac Dordogne

Tarif : 26 – 26 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Le restaurant Au Palais vous propose une soirée Karaoké avec un repas

Au menu pour accompagner cette soirée karaoké

Velouté de lentilles au foie gras

ou

chèvre frais aux herbes

ou

carpaccio de saumon, citron, aneth

Poisson du jour, polenta, chorizo

ou

hampe de boeuf écrasé de pomme de terre

ou

chèvre chaud et oeuf poché

ile flottante

ou

crème caramel

ou

tiramisu

ou

fromage (+3€)

Des tapas vous serons également proposés.

Réservation obligatoire. .

Au Palais 81 Rue Neuve d’Argenson Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 61 61 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Karaoké | Au Palais

L’événement Soirée Karaoké | Au Palais Bergerac a été mis à jour le 2026-02-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides