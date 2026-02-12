Soirée Karaoké | Au Palais Au Palais Bergerac
Soirée Karaoké | Au Palais Au Palais Bergerac vendredi 13 février 2026.
Soirée Karaoké | Au Palais
Au Palais 81 Rue Neuve d’Argenson Bergerac Dordogne
Tarif : 26 – 26 – 26 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
Le restaurant Au Palais vous propose une soirée Karaoké avec un repas
Au menu pour accompagner cette soirée karaoké
Velouté de lentilles au foie gras
ou
chèvre frais aux herbes
ou
carpaccio de saumon, citron, aneth
Poisson du jour, polenta, chorizo
ou
hampe de boeuf écrasé de pomme de terre
ou
chèvre chaud et oeuf poché
ile flottante
ou
crème caramel
ou
tiramisu
ou
fromage (+3€)
Des tapas vous serons également proposés.
Réservation obligatoire. .
Au Palais 81 Rue Neuve d’Argenson Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 61 61 03
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Karaoké | Au Palais
L’événement Soirée Karaoké | Au Palais Bergerac a été mis à jour le 2026-02-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides