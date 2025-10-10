Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée karaoké au Relais Campagnard à Ronchamp Restaurant Le Relais Ronchamp vendredi 14 novembre 2025.

Restaurant Le Relais 83 avenue de la République Ronchamp Haute-Saône

Début : 2025-11-14 20:00:00
fin : 2025-12-12

2025-11-14 2025-12-12

Le restaurant Relais Campagnard organise tous les 2ème vendredi du mois une soirée karaoké à partir de 21h.
Réservation au 03 84 20 97 89   .

