Soirée karaoké au Relais Campagnard à Ronchamp Restaurant Le Relais Ronchamp
Soirée karaoké au Relais Campagnard à Ronchamp Restaurant Le Relais Ronchamp vendredi 14 novembre 2025.
Soirée karaoké au Relais Campagnard à Ronchamp
Restaurant Le Relais 83 avenue de la République Ronchamp Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 20:00:00
fin : 2025-11-14
Date(s) :
2025-11-14
Le restaurant Relais Campagnard organise tous les 2ème vendredi du mois une soirée karaoké à partir de 21h.
Réservation au 03 84 20 97 89 .
Restaurant Le Relais 83 avenue de la République Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 97 89
English : Soirée karaoké au Relais Campagnard à Ronchamp
German : Soirée karaoké au Relais Campagnard à Ronchamp
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée karaoké au Relais Campagnard à Ronchamp Ronchamp a été mis à jour le 2025-11-05 par RONCHAMP TOURISME