Soirée karaoké au restaurant de l’école Restaurant de l’école Nanchez

Soirée karaoké au restaurant de l’école

Restaurant de l’école 11 Route Principale Nanchez Jura

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 19:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Soirée Karaoké au Restaurant de l’Ecole, à Chaux-des-Prés!

Samedi 28 mars 2026, dès 19h30.

Au menu lasagne, salade, dessert & le café offert. 25€ par personne.

Nombre de places limité pensez à réserver au 03 84 33 48 32. .

Restaurant de l’école 11 Route Principale Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 48 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée karaoké au restaurant de l’école

L’événement Soirée karaoké au restaurant de l’école Nanchez a été mis à jour le 2026-02-25 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX