Soirée karaoké au restaurant Ginette – Chez Ginette Rocamadour, 20 juin 2025 19:00, Rocamadour.

Soirée karaoké au restaurant Ginette Chez Ginette 21 rue de Lamagale Rocamadour Lot

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-20 19:00:00

fin : 2025-06-20

Date(s) :

2025-06-20

Une soirée festive autour d’un dîner karaoké où chacun peut venir pousser la chansonnette dans une ambiance festive et musicale à Rocamadour

– Dîner à partir de 19h

– Karaoké animé par Ginette .

Chez Ginette 21 rue de Lamagale

Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 5 65 50 18 38 cmezard@mesdames.eu

English :

A festive evening of karaoke dinner where everyone can sing along in a festive, musical atmosphere in Rocamadour

German :

Ein festlicher Abend rund um ein Karaoke-Dinner, bei dem jeder in einer festlichen und musikalischen Atmosphäre in Rocamadour sein Liedchen singen kann

Italiano :

Una serata di festa con cena karaoke in cui tutti potranno cantare a ritmo di musica in un’atmosfera festosa a Rocamadour

Espanol :

Una velada festiva con cena karaoke en la que todos podrán cantar al ritmo de la música en un ambiente festivo en Rocamadour

