Soiree karaoke au restaurant le garage – Bains les Bains La Vôge-les-Bains 28 juin 2025 19:00

Vosges

Soiree karaoke au restaurant le garage Bains les Bains 5 La rappe La Vôge-les-Bains Vosges

Tarif : 20 EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : Samedi 2025-06-28 19:00:00 - 23:00:00

Début : Samedi Samedi 2025-06-28 19:00:00

fin : 2025-06-28 23:00:00

Date(s) :

2025-06-28

Repas KARAOKÉ au restaurant le garage.

Karaoké sur scène face au public comme des véritables artistes.

au menu Buffet à volonté

Réservations conseilléesTout public

20 .

Bains les Bains 5 La rappe

La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 7 68 24 74 39

English :

KARAOKE meal at Le Garage restaurant.

Karaoke on stage in front of the audience like real artists.

menu: all-you-can-eat buffet

Reservations recommended

German :

KARAOKÉ-Mahlzeit im Restaurant le garage.

Karaoke auf der Bühne vor dem Publikum wie echte Künstler.

zum Menü: Buffet nach Belieben

Reservierungen empfohlen

Italiano :

Cena KARAOKE al ristorante del garage.

Karaoke sul palco davanti al pubblico come veri artisti.

sul menu: buffet a volontà

Si consiglia la prenotazione

Espanol :

Comida KARAOKE en el restaurante del garaje.

Karaoke en el escenario frente al público como auténticos artistas.

en el menú: buffet libre

Se recomienda reservar

